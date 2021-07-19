КГК Витебской области выявил завышение цен на социально значимые товары

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19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области продолжает контроль за соблюдением законодательства о ценах на социально значимые товары, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

За первое полугодие 2021 года нарушения порядка формирования цен выявлены в 77 из 536 обследованных торговых объектах в Браславском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Городокском, Поставском, Миорском и Чашникском районах, а также Витебске, Новополоцке и Орше. "В июне установлена реализация помидоров, лука и яблок в магазинах индивидуальных предпринимателей в Миорах и Орше, а в магазине в Новополоцке рыбных консервов и свежемороженой рыбы с превышением торговых надбавок от 10% до 120%. По всем нарушениям приняты предусмотренные законодательством меры реагирования - цены снижены на 240 наименований товаров", - отметили в КГК Витебской области.

За неоднократные нарушения закона о ценах наложены штрафы на руководителей организаций торговли Витебска, Витебского района и Орши. Контроль за соблюдением цен будет продолжен с привлечением профсоюзным организаций, подчеркнули в КГК. -0-