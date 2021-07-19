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Гродненские таможенники с начала года пресекли 80 фактов нарушения режима в пунктах пропуска

19.07.2021 12:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни с начала 2021 года привлечены 80 человек, сообщили БЕЛТА в таможне.

Одно из самых распространенных нарушений - оставленные внутри предъявляемых к таможенному контролю документов деньги. Такой проступок может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность, напомнили в таможне. В начале года один из водителей-международников за подобное нарушение был приговорен к трем месяцам ареста и депортации.

Также нарушители порой самовольно передвигались по пункту пропуска и пытались избавиться на его территории от лишних товаров.

"В частности, в пункте пропуска "Каменный Лог" мужчина пытался выбросить в мусорный контейнер несколько коробок с товаром из грузового отсека авто. Сумма штрафа за нарушение режима составила более Br1 тыс.", - рассказали в таможне. За аналогичное нарушение на Br580 в пункте пропуска "Брузги" оштрафован другой водитель, пытавшийся избавиться от части незаконно перемещаемого товара.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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К административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни с начала 2021 года привлечены 80 человек.
 
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