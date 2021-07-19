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Торжества ко Дню пожарной службы пройдут в Минске 24 июля

19.07.2021 13:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 24 июля пройдут торжества, посвященные Дню пожарной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

Праздник начнется в 11.00. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.

"Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы МЧС. Дети и взрослые смогут провести время с пользой, испытать ловкость и почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду. На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно обменять на призы и сувениры. Не обойдется и без любимцев публики - лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС", - рассказали в ведомстве.

Накануне праздника, 21 июля, в музее истории Великой Отечественной войны состоится торжественная церемония принятия присяги новобранцами МЧС.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос "О создании пожарной части в Минске", где была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Праздник начнется в 11.00. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.
 
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