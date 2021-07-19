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В Гомельской области прижились почти 90% высаженных осенью и весной деревьев

19.07.2021 13:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Приживаемость высаженных в Гомельской области деревьев и кустарников составила 89%, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузьменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Кузьменко напомнил, что осенью 2020-го и весной этого года в регионе высадили свыше 130 тыс. деревьев и кустарников. Специалисты провели мониторинг, как прижились деревья и кустарники, как организован их полив при жаркой температуре. "По данным на 16 июля, приживаемость насаждений составила в среднем по области 89%", - констатировал председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Показатель несколько выше значений прошлых лет и укладывается в существующие нормативы.

Наиболее высокие результаты отмечены в Петриковском, Добрушском и Светлогорском районах. Низкая приживаемость зафиксирована в Хойникском, Речицком, Буда-Кошелевском, Октябрьском районах.

Председатель областного комитета обратил внимание, что приживаемость деревьев вдоль автомобильных дорог хуже, чем в населенных пунктах.

По его словам, важно продолжить своевременно и в достаточном количестве поливать растения, особенно при жаркой и сухой погоде. Помочь деревьям и кустарникам справиться со зноем призвана и акция "Полей дерево". В качестве положительного примера Алексей Кузьменко привел работу с населением администрации Новобелицкого района Гомеля. "Практически ежедневно организован подвоз воды в молодой микрорайон Хутор. Жители многоэтажек активно выходят во дворы и поливают насаждения. Несмотря на то, что деревья там растут практически на песке, усохли считанные единицы", - рассказал он.

Работу в этом направлении нужно продолжать, отметил председатель облисполкома Геннадий Соловей.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Наиболее высокие результаты отмечены в Петриковском, Добрушском и Светлогорском районах. Низкая приживаемость зафиксирована в Хойникском, Речицком,...
 
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