Уровень регистрируемой безработицы в Могилеве за первое полугодие составил 0,3%

Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве уровень регистрируемой безработицы за первое полугодие составил 0,3% к численности экономически активного населения. Об этом сообщила начальник управления экономики Могилевского горисполкома Алла Богатенко во время подведения итогов социально-экономического развития областного центра за первое полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень регистрируемой безработицы по Могилеву на 1 июля 2021 года составил 0,3% к численности экономически активного населения при задании не более 1,0%. На 1 июля 2021 года на учете состояли 476 безработных, наниматели предоставили сведения о наличии 2989 свободных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда города (численность безработных на одну вакансию) не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 0,2", - сказала Алла Богатенко.

По итогам работы за 6 месяцев текущего года в Могилеве перевыполнены прогнозные показатели по экспорту товаров без организаций республиканской собственности - 115,4% при задании 100%. Экспорт услуг составил 120,7% при задании 101,5%. "Показатель по уровню номинальной начисленной среднемесячной заработной платы составил более Br1,2 тыс. - это 100,6% от задания. Темп роста объемов розничного товарооборота - 101,5% при задании 101,0%, - отметила Алла Богатенко. - Вместе с тем в городе не обеспечены задания по вводу в эксплуатацию жилья, не достигнуты желаемые результаты в освоении инвестиций в основной капитал".

В промышленном секторе города за январь - июнь 2021 года объем промышленного производства в действующих ценах составил Br2 млрд. "При этом II квартал характеризуется увеличением объемов промышленного производства на 6,4% по сравнению с I кварталом текущего года", - подчеркнула начальник управления экономики.

Уровень запасов готовой продукции на предприятиях города на 1 июля составил 51,3% к среднемесячному объему производства, или более Br182 млн. За январь - май 2021 года по организациям без учета республиканских экспортировано товаров на сумму почти $168 млн с темпом роста 115,4% при прогнозе 100%. Экспорт товаров к аналогичному периоду 2020 года увеличился на более $22 млн. "Высокий темп роста экспорта товаров по предприятиям коммунальной собственности в анализируемом периоде обеспечило ОАО "Бабушкина крынка" (109,4%) и Могилевский мясокомбинат (163,7%)", - отметила Алла Богатенко.

В настоящее время на территории города реализуются 15 инвестиционных проектов на сумму более Br119 млн. Из них 4 проекта планируют завершить в текущем году. Основной объем инвестиций по этим проектам приходится на строительно-монтажные работы - 85%.

"2021 год приходится на год запуска нового инвестиционного цикла. Такие предприятия города, как "Могилевхимволокно", "Могилевский завод лифтового машиностроения" и "Могилевский вагоностроительный завод", в этом году запланировали крупные инвестиционные проекты с общей суммой инвестиций почти Br284 млн, в том числе на 2021 год - Br148 млн. Однако из-за использования кредитных ресурсов банков для реализации проектов освоение средств планируется только с 2022 года", - добавила Алла Богатенко.-0-