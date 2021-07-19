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Потребкооператоры Брестской области на четверть нарастили объемы заготовки огурцов

19.07.2021 13:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной союз потребительских обществ в этом сезоне почти на четверть нарастил объемы заготовок огурцов по сравнению с прошлым годом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облпотребсоюзе.

Предприятия потребкооперации региона уже заготовили более 1,8 тыс. т огурцов, в том числе у населения приняли свыше 1,6 тыс. т. Объемы заготовки возросли на 23% по сравнению с прошлым годом. Овощи реализуют в собственных розничных сетях, общепите и на рынках, также поставляют перерабатывающим предприятиям республики и сторонним организациям.

"В течение дня закупочные цены меняются в зависимости от спроса и предложения. Для промпереработки они дешевле, товарный огурец стоит дороже. Предложений много, соответственно цена ниже. Погода стоит хорошая. Уже пошел грунтовый огурец, который люди выращивают на своих участках", - пояснили ситуацию в Брестском облпотребсоюзе.

В потребкооперации региона за сезон планируют заготовить около 3,5 тыс. т огурцов. В области его принимают повсеместно, но лидеры - Ивацевичский и Столинский районы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Овощи реализуют в собственных розничных сетях, общепите и на рынках, также поставляют перерабатывающим предприятиям республики и сторонним организациям.
 
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