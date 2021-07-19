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Спасатели нашли заблудившегося в лесу в Червенском районе мужчину

19.07.2021 17:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

18 июля в 22.58 в МЧС поступило сообщение, что требуется помощь в поисках потерявшегося гражданина вблизи озера Дикое в городе Червень. "О том, что требуется помощь, сообщила мать пропавшего. Выяснилось, что мужчина со знакомым выехал из дома около 19.00, - рассказал старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Минского областного управления МЧС Сергей Успенский. - В поисках также участвовали спасатели Червенского района, пожарного аварийно-спасательного отряда управления, республиканского отряда специального назначения "ЗУБР", сотрудники РОВД и местные жители".

Мужчину обнаружили работники МЧС сегодня в 1.15 при обследовании местности на расстоянии около 3 км в глубине леса. Он был в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. 18...
 
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