Смещение рабочего графика и спецперерывы - на стройплощадках Гомеля при жаре вводят особый режим

Источник материала: БелТА

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов проводит мониторинг соблюдения температурного режима на строительных объектах в жаркий период, сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации.

Так, для производства кровельных работ на строительстве средней школы в 96-м микрорайоне Гомеля с согласия работников руководство ОАО "Строительный трест №14" сместило время начала и окончания работ.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов Сергей Тамашов подчеркнул, что установленный временный режим труда позволяет бригаде успешно справляться с запланированным объемом работ без физических перегрузок. Остальным работникам предоставлены дополнительные перерывы для отдыха от сильной жары.

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в период высоких температур на объектах также проводят представители первичных профсоюзных организаций.

В областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов напомнили, что продолжительность специальных перерывов в жару устанавливается при температуре воздуха от плюс 25 до плюс 30 градусов - каждые два часа по 10 мин. каждый. При температуре воздуха от плюс 30 - каждый час продолжительностью 12 мин. каждый перерыв. Если столбик термометра поднимается выше 32 градусов, все строительно-монтажные работы необходимо прекратить.

При установлении высоких температур мониторинги продолжатся.-0-