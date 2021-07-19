Источник материала: БелТА

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственный отряд "Сельмаш" имени Героя Советского Союза Б.А.Царикова трудится на "Гомсельмаше", сообщили БЕЛТА в Гомельском обкоме БРСМ.

В составе отряда семь человек, задействованных на сварочном участке. Это учащиеся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники и Гомельского государственного автомеханического колледжа. Каждый из молодых людей вносит вклад в создание брендовых сельскохозяйственных машин.

Со спецификой непростого профильного производства молодые люди быстро освоились. Выпускник Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники Дмитрий Гарусов также в составе "Сельмаша". Молодой человек всем доволен: "Это мой первый опыт такой работы. Все ребята увлечены процессом. Каждое утро получаем задание от мастера. Это всегда разные задачи. Рабочий день - восемь часов. Радует и зарплата". Молодой человек отметил, что есть желание устроиться на предприятие постоянным сотрудником.

Мастер участка подчеркнул: каждый студент справляется со своими задачами, выполняет значительную работу, как и штатные специалисты.

БРСМ дает возможность молодым людям получить новый опыт этим трудовым летом, попробовать силы на производстве и заработать первую зарплату. От нанимателя ребята получили только положительные рекомендации.

Первый секретарь Железнодорожной районной организации БРСМ Павел Радченко подчеркнул, что такая практика очень важна. "Во-первых, молодые люди получают серьезный производственный опыт. Во-вторых, у них появляется понимание, что такое обеспечивать свои потребности самостоятельно, получать первые заработанные своим трудом деньги, как ими распоряжаться",- сказал он. Также на предприятии трудится отряд станочников.

"Гомсельмаш" выполняет большой объем заказов, поэтому не исключено, что для студенческих отрядов здесь будет не одна трудовая смена.-0-