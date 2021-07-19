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Дорожную разметку нанесут в ночь на 20 июля на 18 участках в Минске

19.07.2021 21:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью на 18 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о развязке пр.Независимости - ул.Острошицкая; пр.Независимости; ул.Городецкой; участке ул.Жилуновича от ОАО "МПЗ" до ул.Бехтерева; участке ул.Корженевского от ул.Казинца до ул.Кижеватова; ул.Голодеда; развязке ул.Чижевских - МКАД; пер.Софьи Ковалевской; ул.Минина; участке ул.Бехтерева от пер.Бехтерева до ул.Жилуновича; ул.Попова; ул.Вавилова; ул.Машинистов; ул.Пономаренко; ул.Шаранговича; участок ул.Орловской от ул.Нововиленской до пр.Пушкина; участок ул.Есенина от ул.Рафиева до ул.Слободской; участок ул.Есенина от пр.Дзержинского до ул.Слободской.

В ГАИ рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.
 
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