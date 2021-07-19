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Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского прибудет в Гомель 22 июля
19.07.2021 21:31 — | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского прибудет в Гомель 22 июля в 16.30, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.
Святыню доставят по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Она будет доступна для молитвенного поклонения верующих в Петропавловском кафедральном соборе по 24 июля. Далее ковчег со святыней будет доставлен в Могилев.
Проект реализуется по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.
"Для истории братства народов Беларуси и России имя святого благоверного князя Александра Невского имеет особое значение. В 1239 году он, будучи князем новгородским, заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем. Договор по обыкновению тех времен сопровождался женитьбой 19-летнего Александра Ярославича на дочери князя Брячислава Александре. Обручение состоялось в Витебске, а венчание в Торопце", - напомнили в Гомельской епархии.-0-
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Святыню доставят по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Она будет доступна для молитвенного поклонения верующих...
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