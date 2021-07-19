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В Гомельской области продавались небезопасные импортные товары
19.07.2021 21:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Саннадзор обнаружил в торговой сети Гомельской области небезопасный импорт, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты государственного санитарного надзора области в июне выявили в продаже девять наименований недоброкачественной импортной продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Так, детская кофта из флиса, произведенная в Намагане (Узбекистан), не отвечала нормам по гигроскопичности.
В супе-лапше на говяжьем бульоне быстрого приготовления российского производителя были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Колиформы замечены и в сухом картофельном пюре, фасованном в стакан из полимерного материала (изготовитель - ООО "Маревен Фуд Сэнтрал", Россия). Такие же бактерии и плесень найдены в упаковках с очищенным грецким орехом украинского производителя. Товар был расфасован в Беларуси. Плесень выявлена и в очищенных грецких орехах, изготовленных фермерским хозяйством в Самаркандской области Узбекистана.
Продукт из морских водорослей "Сила моря" - аналог (имитация) икры зернистой черной Grenadini в полимерной упаковке по 450 г - изготовлен и упакован в марте 2021 года. Товар произведен в Краснодарском крае России. Специалисты указали на его несоответствие требованиям безопасности по микробиологическому показателю: обнаружены дрожжи.
Атлантическая натуральная сельдь с добавлением масла в жестяных банках, импортированная из России, не соответствовала органолептическим показателям.
Листовой черный чай байховый цейлонский "Принцесса Канди Медиум" доставлен из Ленинградской области. Саннадзор выявил несоответствие по микробиологическому показателю: плесень.
Свежая весенняя белокочанная капуста, собранная в Белгородской области России, изъята из торговли из-за превышения содержания нитратов.
Госсаннадзор Гомельской области запретил продавать недоброкачественную продукцию.-0-
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Специалисты государственного санитарного надзора области в июне выявили в продаже девять наименований недоброкачественной импортной продукции, не...
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