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Акция "Безопасный урожай" стартует в Гомельской области

20.07.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Безопасный урожай" для работников агропромышленного комплекса проводят с 20 июля в Гомельском регионе областная организация Белорусского общества Красного Креста и областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников АПК, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель региональной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.

Волонтеры и сотрудники Красного Креста отправятся к труженикам полей. Комбайнерам расскажут о правилах поведения в жаркую погоду, научат оказывать первую помощь при тепловых ударах и в других ситуациях, раздадут тематические листовки, воду.

"Акция пройдет по всей области. Первыми к ней присоединятся 9 районов - Гомельский, Буда-Кошелевский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, Мозырский, Речицкий, Светлогорский и Чечерский. Очень важно объединить все усилия, чтобы уборочная кампания прошла безопасно", - подчеркнула Алла Смоляк.

Председатель областной организации добавила, что акция станет одним из шагов реагирования БОКК на высокие температуры в регионе. Волонтеры Красного Креста уже провели более сотни профилактических мероприятий, во время которых поделились знаниями и навыками, как спасаться при жаре, как избежать тепловых ударов и т.д. Также на массовых мероприятиях в местах большого скопления людей волонтеры открывают пункты оказания первой помощи, в которых при необходимости помогают людям.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Волонтеры и сотрудники Красного Креста отправятся к труженикам полей. Комбайнерам расскажут о правилах поведения в жаркую погоду, научат оказывать первую помощь...
 
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