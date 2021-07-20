Около 4,2 тыс. абитуриентов планируют зачислить на первый курс университеты Брестской области

Источник материала: БелТА

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Университеты Брестской области этим летом планируют принять на первый курс 4196 человек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, один из крупнейших вузов региона - Брестский государственный технический университет - на бюджетную форму намерен зачислить 512 человек. Еще 812 смогут учиться платно. "Особых отличий у нынешней вступительной кампании нет. Единственное новшество - открытие военной кафедры, на которую уже идет набор студентов. В марте они получали направления на медицинское освидетельствование, сейчас формируются группы на основании справок о годности к прохождению военной службы. Поэтому у абитуриентов есть шанс пройти подготовку на военной кафедре", - рассказала ответственный секретарь БрГТУ Наталья Винник.

В Брестском госуниверситете имени А.С. Пушкина в этом году забронировали для абитуриентов 1107 мест: 516 бюджетных и 591 платное. Брестчане возобновляют прием на специальность "Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)". Набор - 20 человек, которые будут учиться за счет республиканского бюджета. На эту специальность без вступительных испытаний могут поступить выпускники профильный классов педагогической направленности по результатам собеседования в университете. Также возобновлен набор на специальность "Социальная работа (социально-психологическая деятельность)".

"Организовали электронную очередь для подачи документов. Услугой активно пользуются иногородние ребята. Каждый абитуриент может выбрать удобные для него день и время для подачи документов. Электронная очередь активирована с 19 июля на сайте университета по ссылке "абитуриенту", - отметила ответственный секретарь Брестского госуниверситета имени А.С. Пушкина Анжела Саиди.

Барановичский государственный университет планирует зачислить на первый курс 882 человека, в том числе 511 на бюджет. Говоря о новшествах, в этом году на дневной форме возобновлен набор на специальность "Экономика и организация производства", на заочной форме - на полный срок обучения по специальности "Маркетинг". Также продлены сроки приема документов на дневной форме по специальности "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства".

Самый молодой университет Брестской области - Полесский - примет в ряды студентов 883 человека. Из них 484 будут учиться за счет бюджета. Это единственный вуз в регионе, который будет вести набор на новые специальности. "Биохимия" вошла в общий конкурс специальностей биологической направленности. На дневную форму обучения набираем 28 человек (21 бюджетное место). "Управление инновационными проектами на промышленных предприятиях" - в общем конкурсе экономических специальностей. Будет сформирована группа из 23 человек (13 бюджетных мест)", - пояснила ответственный секретарь приемной комиссии ПолесГУ Ирина Пригодич.-0-