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В Несвижском районе из-за аварии без воды были 131 дом и сахарный комбинат
20.07.2021 09:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе из-за аварии без воды были 131 дом и Городейский сахарный комбинат, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Инцидент произошел 19 июля в городском поселке Городея Несвижского района Минской области. В 19.45 стало известно о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Заводской.
Без воды оставались ОАО "Городейский сахарный комбинат", 31 многоквартирный и 100 частных жилых домов. Организовывался подвоз воды.
Сегодня в 2.40 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-
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В 19.45 стало известно о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм. В 2.40 водоснабжение потребителей восстановлено.
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