ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 500 т зеленого горошка заготовили в Быховском районе

20.07.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 500 т зеленого горошка заготовили в Быховском районе. Уборка культуры продолжится до конца августа, рассказал корреспонденту БЕЛТА управляющий ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" Александр Бондарев.

"Из 500 засеянных гектаров мы уже убрали 190, - отметил Александр Бондарев. - Уборка идет по графику, без сбоев. Работаем круглосуточно в две смены. За сутки аграрии успевают убрать 14-15 т зеленого горошка. Средняя урожайность значительно меньше прошлогодней - 25 ц/га против 41 ц/га. Виной этому погодные условия: высокие температуры подсушили растения. После прошедших дождей культура начинает набираться и восстанавливаться после жары, поэтому будем надеяться на хороший урожай".

В планах - к концу уборочной кампании собрать около 2 тыс. т зеленого горошка. Для сравнения, в прошлом году с 300 га собрано около 1,5 тыс. т. Все сырье будет направлено на переработку. Заготавливать собственные семена не планируется - как и в этом году будут закуплены венгерские сорта, которые дают высокую урожайность.

"Переработанный горошек в виде готовой продукции будет поставляться на внутренний рынок, а также в Российскую Федерацию, - уточнил управляющий. - Только в соседнее государство планируем отгрузить 7 млн банок, из которых за этот сезон уже экспортировано 2,5 млн. Белорусский рынок обеспечивается нашим горошком в полном объеме".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сутки аграрии успевают убрать 14-15 т зеленого горошка. Средняя урожайность значительно меньше прошлогодней - 25 ц/га против 41 ц/га. Виной этому погодные условия:...
 
Новости дня
Новости регионов
 
"Гомельоблавтотранс" направил в помощь аграриям более 20 грузовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by