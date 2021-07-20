Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 500 т зеленого горошка заготовили в Быховском районе. Уборка культуры продолжится до конца августа, рассказал корреспонденту БЕЛТА управляющий ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" Александр Бондарев.

"Из 500 засеянных гектаров мы уже убрали 190, - отметил Александр Бондарев. - Уборка идет по графику, без сбоев. Работаем круглосуточно в две смены. За сутки аграрии успевают убрать 14-15 т зеленого горошка. Средняя урожайность значительно меньше прошлогодней - 25 ц/га против 41 ц/га. Виной этому погодные условия: высокие температуры подсушили растения. После прошедших дождей культура начинает набираться и восстанавливаться после жары, поэтому будем надеяться на хороший урожай".

В планах - к концу уборочной кампании собрать около 2 тыс. т зеленого горошка. Для сравнения, в прошлом году с 300 га собрано около 1,5 тыс. т. Все сырье будет направлено на переработку. Заготавливать собственные семена не планируется - как и в этом году будут закуплены венгерские сорта, которые дают высокую урожайность.

"Переработанный горошек в виде готовой продукции будет поставляться на внутренний рынок, а также в Российскую Федерацию, - уточнил управляющий. - Только в соседнее государство планируем отгрузить 7 млн банок, из которых за этот сезон уже экспортировано 2,5 млн. Белорусский рынок обеспечивается нашим горошком в полном объеме".-0-