"Гомельоблавтотранс" направил в помощь аграриям более 20 грузовиков

Источник материала: БелТА

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельоблавтотранс" направил более 20 грузовых автомобилей в помощь сельскохозяйственным организациям пяти районов области, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Транспорт укрепил силы аграриев Хойникского, Жлобинского, Речицкого, Лоевского и Калинковичского районов. Автомобили задействованы на перевозке маслосемян рапса нового урожая.

"За три дня перевезено более 300 т. По мере созревания зерновых культур транспорт будет перераспределяться по запросу заказчика", - уточнили на предприятии.-0-