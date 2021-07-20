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"Гомельоблавтотранс" направил в помощь аграриям более 20 грузовиков

20.07.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельоблавтотранс" направил более 20 грузовых автомобилей в помощь сельскохозяйственным организациям пяти районов области, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Транспорт укрепил силы аграриев Хойникского, Жлобинского, Речицкого, Лоевского и Калинковичского районов. Автомобили задействованы на перевозке маслосемян рапса нового урожая.

"За три дня перевезено более 300 т. По мере созревания зерновых культур транспорт будет перераспределяться по запросу заказчика", - уточнили на предприятии.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Транспорт укрепил силы аграриев Хойникского, Жлобинского, Речицкого, Лоевского и Калинковичского районов. Автомобили задействованы на перевозке маслосемян рапса...
 
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