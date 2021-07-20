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Витебский филиал "Белпочты" проведет 22 июля акцию "Вишневый привет"

20.07.2021 11:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский филиал РУП "Белпочта" проведет 22 июля акцию "Вишневый привет", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

Это почтовый проект посвящен открытию международного праздника "Вишневый фестиваль", который пройдет 22 июля в городе Глубокое. "В рамках акции каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и написать в адрес родных, близких и друзей теплые и добрые строки с пожеланиями, которые мы бесплатно доставим адресатам в любой уголок нашей страны", - говорится в сообщении.

Отправить открытки можно будет 22 июля с 11.00 до 15.00 в торговом павильоне Глубокского РУПС на Центральной площади и с 16.00 до 17.00 в резиденции "Вишневой королевы" на берегу озера Кагальное.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это почтовый проект посвящен открытию международного праздника "Вишневый фестиваль", который пройдет 22 июля в городе Глубокое.
 
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