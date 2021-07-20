Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тыс. фур

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 20 июля, выезда ожидают более 1,4 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 130 грузовиков, "Урбаны" - более 70.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 50 большегрузов, "Котловка" - 280, "Каменный Лог" - более 300, "Бенякони" - свыше 180, "Привалка" - более 220.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают выезда более 110 фур, "Берестовица" - свыше 50, "Козловичи" - более 40.-0-