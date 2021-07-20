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Экспорт услуг "Минскэнерго" находящимся в Беларуси нерезидентам за полугодие превысил $1 млн

20.07.2021 11:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого полугодия текущего года экспорт услуг РУП "Минскэнерго" по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов составил $1135,1 тыс., сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

Основная статья экспорта предприятия - услуги по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов, находящихся на территории Беларуси. Это консульские учреждения, представительства иностранных организаций и т.д.

"Для сравнения, за аналогичный период 2020 года экспорт услуг нерезидентам составил $1124,4 тыс.", - добавили в секторе общественных связей предприятия.

Количество потребляемой энергии заказчиками-нерезидентами определяется самостоятельно. Их потребности диктуются оборудованием, политикой энергопотребления государства, резидентом которого выступает заказчик, а также мировыми социальными тенденциями и трендами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Для сравнения, за аналогичный период 2020 года экспорт услуг нерезидентам составил $1124,4 тыс.", - добавили в секторе общественных связей предприятия.
 
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