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Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве

20.07.2021 12:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из ООО города были выявлены опасные бытовые изделия - вафельница для бельгийских вафель китайского производства и сэндвичница производства Австрии (завод-изготовитель находится в Китае).

"По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока в части требований, предъявляемых к типу гибкого шнура", - отметили в инспекции.

Также были обнаружены нарушения по обеспечению информацией для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению - в инструкции отсутствует указание о том, что приборы не предназначены для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Госстандарт запретил ввоз и обращение данной бытовой техники на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской...
 
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