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Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве
20.07.2021 12:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Во время проверки одного из ООО города были выявлены опасные бытовые изделия - вафельница для бельгийских вафель китайского производства и сэндвичница производства Австрии (завод-изготовитель находится в Китае).
"По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока в части требований, предъявляемых к типу гибкого шнура", - отметили в инспекции.
Также были обнаружены нарушения по обеспечению информацией для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению - в инструкции отсутствует указание о том, что приборы не предназначены для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
Госстандарт запретил ввоз и обращение данной бытовой техники на территории Беларуси.-0-
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20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской...
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