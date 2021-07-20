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КГК выявил нарушения при продаже сельхозпродукции на рынках Могилевской области

20.07.2021 12:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области выявил нарушения на рынках региона. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Комитет госконтроля совместно с иными контролирующими (надзорными) органами в июне и июле этого года провел мониторинг торговой деятельности на 38 рынках области. Результаты контроля показали, что практически на всех торговых объектах администрации не наладили должный контроль за реализацией населению сельхозпродукции. Помимо нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, требований по качеству и безопасности продукции, контролеры выявили неединичные случаи реализации недобросовестными гражданами овощей по поддельным либо не соответствующим действительности справкам, а также привлечения субъектами предпринимательства к торговле на рынках наемных лиц без оформления с ними трудовых отношений и выплатой зарплаты в конвертах.

Администрации рынков оперативно приняли меры к устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. Правоохранительные органы продолжают работу по оценке фактов вскрытых правонарушений.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Администрации рынков оперативно приняли меры к устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. Правоохранительные органы продолжают работу по...
 
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