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КГК отметил недостаточность мер по повышению эффективности работы АПК Климовичского района

20.07.2021 13:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля состояния и развития агропромышленного комплекса Климовичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Отмечено, что Климовичский райисполком, его управление сельского хозяйства принимают меры по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и повышению эффективности работы АПК района. Вместе с тем они недостаточны: в 2020 году район не выполнил семь из девяти показателей, доведенных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома. Так, к уровню предыдущего года снизились показатели по реализации молока и скота на убой, среднему удою от коровы, среднесуточному привесу крупного рогатого скота и свиней, производству (выращиванию) скота, маслосемян рапса и картофеля. По отдельным показателям негативная тенденция сохраняется и в текущем году.

Кроме того, в районе не выполняются поручения главы государства об обеспечении эффективной работы современных молочно-товарных ферм. Ни на одной из десяти таких ферм в прошлом году не удалось достичь показателя удоев в 7 тыс. кг. Основные причины низких производственных показателей в АПК района наряду с объективными факторами (в первую очередь погодными) - нарушения технологических регламентов возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания скота, несоблюдение на животноводческих объектах ветеринарно-санитарных норм, непринятие руководством сельхозпредприятий мер к повышению привлекательности работы в аграрной отрасли, нехватка квалифицированных кадров.

Коллегия Комитета госконтроля внесла Могилевскому облисполкому и Климовичскому райисполкому предложения по исправлению ситуации в аграрной отрасли района. Их выполнение взято на контроль.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Отмечено, что Климовичский райисполком, его управление сельского хозяйства принимают меры по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и повышению...
 
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