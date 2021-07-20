Брестский технический университет будет готовить таможенников

Источник материала: БелТА

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном техническом университете на будущий год планируют открыть специальность "таможенное дело", сообщил сегодня журналистам ректор вуза Александр Баханович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над открытием новых специальностей, но сделаем это в следующем году. В частности, будем открывать специальность "таможенное дело". К нам обратился Государственный таможенный комитет с просьбой рассмотреть такую возможность. Мы согласовали вопрос с Министерством образования, сейчас идет процедура оформления, наполнения. Думаю, с 1 сентября в следующем наборе мы эту специальность откроем", - сказал ректор.

Обучение студентов будет вестись на базе общего среднего образования. Также в перспективе в БрГТУ планируется организовать вместе с ГТК переподготовку или повышение квалификации работников по этому направлению.

Еще одну новую специальность подсказала встреча с промышленниками региона. "Недавно провели семинар-совещание с предприятиями Брестской области и сейчас прорабатываем от них предложения и заявки об открытии новой специальности машиностроительного и инженерного профиля, которая будет на стыке нескольких направлений - машиностроения, робототехники, искусственного интеллекта", - дополнил Александр Баханович.

Из новшеств нынешней вступительной кампании - открытие в вузе военной кафедры. По трем военно-учетным специальностям планируется набрать 240 юношей. В течение двух лет они будут параллельно проходить обучение на военной кафедре и вместе с дипломом инженера получат звание лейтенанта запаса. Всего в этом году БрГТУ намерен принять 1324 первокурсника, в том числе 512 - на бюджетную форму обучения.

Сегодня Брестский государственный технический университет и Национальный центр интеллектуальной собственности подписали соглашение о создании на базе БрГТУ Центра поддержки технологий и инноваций. Это 14-й подобный объект в республике.-0-