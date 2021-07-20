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На Брестском полигоне в активную фазу вступила подготовка к конкурсу "Снайперский рубеж" АрМИ-2021

20.07.2021 14:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Брестском полигоне в активную фазу вступила подготовка к конкурсу "Снайперский рубеж" АрМИ-2021. Беларусь в четвертый раз примет лучших снайперов специальных подразделений из 20 стран. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Подготовка команды проходит на Брестском полигоне с начала июня. До этого проходил отбор военнослужащих в соединениях и воинских частях сил специальных операций Вооруженных Сил", - рассказали в ведомстве.

Как отметил тренер команды подполковник Артем Павлов, формат проведения конкурса в этом году абсолютно новый. "Одна из главных особенностей - новое мишенное оборудование отечественного производства, которому нет аналогов в мире. Все мишени - металлические со стрелковым комплексом "Блик", который позволяет объективно оценивать стрелков и мгновенно обозначать попадание пули в мишень. Все упражнения привязаны к тактике действий снайперов в современных вооруженных конфликтах. Например, корректировка огня в снайперской паре, когда один снайпер обнаруживает цели, дает целеуказания, а другой их поражает. Или упражнение "баллистическое окно", когда снайпер ведет стрельбу через узкий проем в стене".

Еще одна особенность конкурса - использование тепловизионных прицелов для стрельбы ночью. Белорусские снайперы на конкурсе будут поражать мишени из снайперских винтовок ORSIS T-5000. Также в упражнении "взаимодействие" будут использоваться пистолеты Макарова.

На конкурсе будут продемонстрированы индивидуальные и парные действия военнослужащих. Победители и призеры определятся в ходе трех этапов: индивидуального, парного и командного. Снайперская дуэль и снайперская эстафета пройдут вне зачета.

"Снайперский рубеж" Беларусь примет уже в четвертый раз. В предыдущие годы белорусские мастера меткой стрельбы трижды завоевывали золото.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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