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В леса Витебской области до конца года заселят около 100 благородных оленей

20.07.2021 15:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В витебских лесах до конца года поселятся около 100 особей благородного оленя, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер по охотхозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Дмитрий Дикович.

В этом году для пополнения популяции благородного оленя выбрали Витебский лесхоз, а среди 62 лучших охотхозяйств области - Миорскую районную организационную структуру (РОС) республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов". Туда в ноябре - декабре завезут около 100 голов. "Расселением благородных оленей занимаемся уже около 10 лет. Это стало особенно актуально после депопуляции дикого кабана, когда в 2013 году этих животных поразила вспышка АЧС. Чтобы заполнить освободившуюся нишу, в ГПЛХО проводим видовое замещение, делая ставку на благородного оленя", - рассказал Дмитрий Дикович.

Разведение оленей проходит следующим образом: для стада обустраивают просторный вольер, в котором новоселы обитают до года. Они привыкают к определенному ареалу, и потом, когда ограждения вольера убирают, животные остаются вблизи того места, где они содержались под присмотром работников лесоохотничьих хозяйств.

В Миорской РОС и Витебском лесхозе уже подготовили вольеры для будущих переселенцев. На этих территориях раньше были замечены отдельные особи благородного оленя, но все они были кочевниками из соседних районов. Теперь и в этих лесоохотничьих хозяйствах появится устойчивая популяция этих животных, а через 2-3 года сформируется их оптимальная численность.

Дмитрий Дикович добавил, что в этом году выпущены на волю около 100 особей благородных оленей: в Шумилинском лесхозе вольеры убрали 16 июля, а в Полоцкой РОС - примерно месяц назад. Это животные, которых завозили еще в ноябре - декабре прошлого года.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году для пополнения популяции благородного оленя выбрали Витебский лесхоз, а среди 62 лучших охотхозяйств области - Миорскую районную организационную...
 
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