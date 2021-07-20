Автоматизированную систему контроля ПИ-трубопроводов внедряют при замене теплосетей в Гродно

Источник материала: БелТА

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при замене тепловых сетей внедряют автоматизированную систему контроля состояния предизолированных трубопроводов. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель директора - главный инженер Гродненских тепловых сетей Борис Митриченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно продолжается подготовка к новому отопительному периоду. Всего в этом году в городе планируется заменить более 16 км отработавших свой ресурс трубопроводов.

"Наиболее значимы объекты на улицах Победы, Лизы Чайкиной, Домбровского, Городничанской, бульваре Ленинского Комсомола и некоторые другие. Уже заменены более 9 км трубопроводов, что составляет около 60% запланированного. Работы ведутся по графику и в срок", - отметил Борис Митриченко. Он подчеркнул, что для замены используют предизолированные трубопроводы. Увеличение протяженности тепловых сетей в таком исполнении позволяет значительно повысить их надежность, экономичность, а также снизить потери и затраты на эксплуатацию. Нормативный срок службы таких трубопроводов не менее 30 лет.

Также на ПИ-трубопроводах внедрена автоматизированная система контроля. Она в режиме реального времени позволяет работникам отслеживать целостность ПИ-трубопровода. В частности, автоматически определяется увлажнение изоляции на участках тепловых трубопроводов. При возникновении каких-либо нештатных ситуаций система выдает предупреждение и сообщает об инциденте диспетчеру с указанием точного месторасположения проблемного участка.

К слову, связаны подготовительные мероприятия и с отключением горячей воды. Традиционно в Гродно оно проводится поэтапно в разных зонах города. В трех из четырех из них все запланированные регламентные работы уже выполнены. При этом подключали потребителей к горячему водоснабжению на трое суток ранее намеченных сроков. С 28 июля ремонт начнут в четвертой зоне. Горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей, подключенных к Северной мини-ТЭЦ.-0-