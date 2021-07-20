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Школьные базары начнут работу в Могилевской области с 30 июля

20.07.2021 16:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Школьные базары начнут работу в Могилевской области с 30 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова.

"В регионе будет организовано более 65 школьных базаров, - отметила Вероника Титова. - Самые большие из них расположатся на территории Могилева и Бобруйска. Так, в областном центре школьный ассортимент будет представлен на двух открытых площадках: возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому и по ул. Якубовского, 44 (ТЦ "Авеню"). Школьные торговые ряды также появятся в каждом районном центре. Они будут работать по определенным дням в зависимости от покупательского спроса".

Одним из первых в области откроется школьный базар по ул. Социалистической в Бобруйске. Здесь можно сделать покупки с 30 июля по 5 сентября ежедневно, кроме понедельника (выходной). Торговые ряды представят более 30 субъектов хозяйствования. Планируется, что время работы объекта будет установлено с 9.00 до 16.00. В этот же период мини-базар развернется во дворе бобруйского универмага по адресу ул. М.Горького, 29. Время работы объекта уточняется.

Школьный рынок возле парка аттракционов в Могилеве соберет на одной площадке почти 70 субъектов хозяйствования. Он будет организован в период с 3 по 31 августа, время работы 11.00 - 19.00. Старт продаж на школьном базаре по ул. Якубовского областного центра запланирован уже 1 августа. Здесь можно приобрести необходимые товары к новому учебному году по 31 августа с 9.00 до 19.00. Свою продукцию представят более 40 субъектов хозяйствования.

На базарах традиционно будет представлен широкий ассортимент школьных товаров - от канцелярских принадлежностей и рюкзаков до одежды и обуви делового стиля. Преимущественно это будут товары белорусских производителей со сниженными торговыми надбавками либо отпускными ценами производителей. Также в августе в торговых объектах будут организованы тематические секции, где жители области найдут необходимые товары к школе. В магазинах пройдут различные акции и скидки к новому учебному году. Кроме того, покупателям предложат приобрести школьные товары в рассрочку или кредит.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Одним из первых в области откроется школьный базар по ул. Социалистической в Бобруйске. Здесь можно сделать покупки с 30 июля по 5 сентября ежедневно, кроме...
 
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