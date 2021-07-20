Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Источник материала: БелТА

20 июля, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент БЕЛТА.

Передовики жатвы трудятся в ОАО "Савушкина пуща" Каменецкого района. Семейный экипаж Андрея Кунца и его дочери Виктории на комбайне New Holland намолотил более 1 тыс. т зерна. С этим достижением их поздравил заместитель премьер-министра Александр Субботин. Он поблагодарил сельчан за труд, пожелал им здоровья и терпения. Вице-премьер отметил, что виды на нынешний урожай были хорошими, но коррективы внесли аномальная жара и недостаток влаги. "Но все равно ожидаем урожай приблизительно в тех же цифрах, что и в прошлом году. По предварительным оценкам, из-за жары потеряем где-то до 700 тыс. т зерна. Но по ряду регионов это все компенсируем кукурузой. Урожай будет хорошим, осталось только, чтобы погода позволила его убрать, высушить и положить в закрома", - сказал Александр Субботин.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поблагодарил передовиков, вручил им грамоту и денежные премии. По словам губернатора, в регионе планируют намолотить более 1 млн т зерна. "Средняя урожайность в области сейчас составляет около 36 ц/га, но она будет повышаться. Подготовлена техника, в поле работают более 1380 комбайнов. Особое внимание уделили минимизации потерь: каждый центнер дорог. Страда, конечно, будет непростой, но нацелены провести ее в кратчайшие сроки. Предполагаем, что к 10 августа будем выходить на завершающую стадию уборки", - отметил он.

Первый тысячник Брестской области Андрей Кунц трудится механизатором уже почти четверть века. "Трудно было, но мы старались. Считаю, погода благоприятствовала: было и солнце, и влаги хватало. Урожай в этом году хороший. Будем стремиться пораньше убрать хлеб", - сказал механизатор и с улыбкой заметил, что в тандеме с дочерью дело спорится. Виктории 18 лет, она учится в Пинском аграрном технологическом колледже. На каникулах девушка решила не только отдохнуть, но и подработать."Каждое лето папа трудился в поле на комбайне. Было интересно, каково это, тяжело ли. Когда появилась возможность поработать с папой и деньги заработать, не отказалась. Думаю, это классно", - рассказала студентка.

Директор "Савушкиной пущи" Василий Крепчук доволен темпами уборочной страды. "Молотим все культуры. Средняя урожайность по хозяйству сейчас 54 ц/га. К прошлому году добавили плюс 12 ц/га. Люди настроены на рабочий лад, понимают, что убрать хлеб - святое дело. Достойно с этим справляемся", - подчеркнул руководитель хозяйства.-0-