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Один из выходов станции метро "Фрунзенская" будет закрыт на ремонт с 21 июля

20.07.2021 18:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Фрунзенская" в Минске будет закрыт на ремонт с 21 июля по 14 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"В связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №3-2 станции "Фрунзенская", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №3-2 станции "Фрунзенская", - говорится в сообщении.
 
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