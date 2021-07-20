Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Фрунзенская" в Минске будет закрыт на ремонт с 21 июля по 14 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"В связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №3-2 станции "Фрунзенская", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-