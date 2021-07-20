ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Зубренок" проводит акцию "Аномальная жара: поможем растениям жить!"

20.07.2021 22:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр (НДЦ) "Зубренок" проводит акцию "Аномальная жара: поможем растениям жить!" для спасения зеленых насаждений от высыхания. Об этом БЕЛТА сообщили в НДЦ.

Мероприятия станут частью республиканской акции "Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!". Ее цель в повышении экологической культуры и активизации природоохранной деятельности ребят из воспитательно-оздоровительных учреждений образования Беларуси. Участники будут не только поливать, но и рыхлить почву у растений, ухаживать за насаждениями, ландшафтными композициями во время экстремальных погодных условий. Предполагается, что результаты трудов ребята и педагоги будут размещать на странице акции в социальной сети https://vk.com/savetheplants.

Мероприятия пройдут возле учреждений образования, на территориях учреждений и предприятий, в том числе сельскохозяйственных, лесного хозяйства, ЖКХ, независимо от форм собственности.

Итоги акции подведут на республиканском семинаре-совещании в октябре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятия станут частью республиканской акции "Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!".
 
Новости дня
Новости регионов
 
Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by