Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр (НДЦ) "Зубренок" проводит акцию "Аномальная жара: поможем растениям жить!" для спасения зеленых насаждений от высыхания. Об этом БЕЛТА сообщили в НДЦ.

Мероприятия станут частью республиканской акции "Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!". Ее цель в повышении экологической культуры и активизации природоохранной деятельности ребят из воспитательно-оздоровительных учреждений образования Беларуси. Участники будут не только поливать, но и рыхлить почву у растений, ухаживать за насаждениями, ландшафтными композициями во время экстремальных погодных условий. Предполагается, что результаты трудов ребята и педагоги будут размещать на странице акции в социальной сети https://vk.com/savetheplants.

Мероприятия пройдут возле учреждений образования, на территориях учреждений и предприятий, в том числе сельскохозяйственных, лесного хозяйства, ЖКХ, независимо от форм собственности.

Итоги акции подведут на республиканском семинаре-совещании в октябре.-0-