ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Горячая линия по контролю за вступительной кампанией работает в Могилеве

21.07.2021 07:33 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Горячая линия по контролю за вступительной кампанией работает в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

"С 20 июля во всех учреждениях высшего и среднего специального образования комиссии начали прием документов. До окончания вступительной кампании в Комитете государственного контроля Могилевской области продолжит работать телефон горячей линии: 8 (0222) 62-47-75. По нему можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений", - отметили в КГК.

Могилевская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подвела итоги первого этапа вступительной кампании - централизованного тестирования. "В целом тестирование в области прошло спокойно и организованно. Явка абитуриентов в основные дни в среднем по области составила 94,8%. Явка на тестирование по русскому языку была самой большой в регионе - почти 97%. В резервные дни явка абитуриентов в среднем составила 95,6%", - отметили в КГК.

Как и в прошлые годы, контроль за проведением тестирования осуществлялся на всех этапах и в каждой из задействованных аудиторий 7 пунктов тестирования области. На самом массовом тестировании по русскому языку в контроле приняли участие более 160 человек. "За нарушения требований порядка проведения централизованного тестирования от тестирования по русскому языку был отстранен один абитуриент - он пронес в аудиторию мобильный телефон, - подчеркнули в областной инспекции. - В прошлом году за подобное нарушение от участия также был отстранен 1 абитуриент".

На следующем этапе вступительной кампании будет осуществляться контроль за соблюдением высшими и средними специальными учебными заведениями порядка приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления абитуриентов.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подвела итоги первого этапа вступительной кампании -...
 
Новости дня
Новости регионов
 
"Зубренок" проводит акцию "Аномальная жара: поможем растениям жить!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by