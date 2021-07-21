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Опытную партию консервированной пророщенной пшеницы выпустили в Быховском районе

21.07.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Опытную партию консервированной пророщенной пшеницы выпустили в ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал управляющий акционерного общества Александр Бондарев.

"Опытная партия в линейке продукции нашего производства создана на основании разработок докторанта Белорусского государственного экономического университета Марии Зеньковой, - отметил управляющий. - Время не стоит на месте и с каждым годом все больше людей следят за своим здоровьем, соблюдают правильное питание и занимаются спортом. Поэтому мы решили порадовать своих покупателей таким здоровым и полезным продуктом. Ведь всем известно, что ростки пшеницы содержат ряд необходимых человеку витаминов, микро- и макроэлементов, ферментов и аминокислот".

Сегодня выпущено 400 банок консервированной пророщенной пшеницы. В скором времени они поступят на белорусский и российский рынки. На предприятии надеются, что здоровый продукт будет пользоваться высоким спросом и не залежится на прилавках магазинов. На сегодня ведется подготовка необходимой документации для запуска продукции в массовое производство.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня выпущено 400 банок консервированной пророщенной пшеницы. В скором времени они поступят на белорусский и российский рынки. На предприятии надеются, что...
 
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