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КГК потребовал устранить факты бесхозяйственности в АПК Толочинского района

21.07.2021 09:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский межрайонный комитет государственного контроля принял меры для устранения бесхозяйственности в некоторых сельскохозяйственных организациях Толочинского района, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

"В частности, контрольными мероприятиями установлено, что не наведен порядок на мехдворах ОАО "Друцк-Агро", ОАО "Славное" и СХФ "Надежино" УП "Толочинский Элеватор-Агро". Места хранения металлолома не имели твердого покрытия и заросли травой. Лом черных металлов смешан с резинотехническими и пластиковыми изделиями. Прилегающая к мехдворам территория заросла бурьяном. Требуется ремонт навеса на мехдворе ОАО "Славное" и СХФ "Надежино", а также ограждения в последнем хозяйстве", - отметили в КГК области.

Государственные контролеры потребовали от организаций и местных органов власти принять незамедлительные меры по наведению и поддержанию порядка на закрепленной территории.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В частности, контрольными мероприятиями установлено, что не наведен порядок на мехдворах ОАО "Друцк-Агро", ОАО "Славное" и СХФ "Надежино" УП "Толочинский...
 
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