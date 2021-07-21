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Автобусы к Боровлянской школе №3 до конца лета будут ходить реже

21.07.2021 10:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 июля до конца августа изменяется работа по будням автобусного маршрута №141А "ДС Карбышева - Боровлянская школа №3". Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Минсктранс".

В этот период по будним дням будут выполняться следующие рейсы: отправлением от диспетчерской станции "Карбышева" в 08.15 и 12.26, от остановочного пункта "Боровлянская школа №3" в 08.47 и 13.00.

Кроем того, работа автобусного маршрута №141Б "Областная больница - Боровлянская школа №3" с 22 июля по 31 августа отменяется.

С актуальным графиком движения по остановочным пунктам можно ознакомиться в разделе "Расписание" на сайте "Минсктранса" в день поездки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В этот период по будним дням будут выполняться следующие рейсы: отправлением от диспетчерской станции "Карбышева" в 08.15 и 12.26, от остановочного пункта "Боровлянская...
 
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