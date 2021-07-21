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Пульверизаторы для охлаждения прохожих в жару появятся в центре Бреста

21.07.2021 10:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Бреста планируют установить четыре конструкции для охлаждения прохожих в жаркие дни. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Приятно, что брестчане обращаются в горисполком с хорошими идеями и предложениями (как своими, так и увиденными в других городах). Стараемся адаптировать и воплощать их в Бресте", - написал Александр Рогачук. Он рассказал, что один из жителей областного центра прислал видео, сделанное в украинском Чернигове. На нем изображена конструкция в виде пульверизатора, под мелкими брызгами которого прохожие могут охладиться в жаркую погоду.

Председатель горисполкома оценил предложение. "Дал указание коммунальным службам изготовить такие конструкции. Несмотря на относительный спад жаркой погоды на этой неделе, уверен, что они органично впишутся в городскую среду и будут востребованы брестчанами. Предварительный прогноз погоды обещает жаркий август", - отметил мэр Бреста.

Планируется установить четыре охлаждающие конструкции: по две на улице Советской и набережной Мухавца.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Бреста планируют установить четыре конструкции для охлаждения прохожих в жаркие дни. Такая...
 
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