Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области убрали более 7% площадей зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

"По состоянию на 21 июля в Минской области зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) убраны на территории 33,5 тыс. га. Это более 7% от запланированной площади. В регионе намолочено 139,5 тыс. т зерна, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в комитете.

Средняя урожайность в целом по области составляет 41,6 ц/га. Лучшая пока в Несвижском (61 ц/га), Дзержинском (55 ц/га) и Клецком (52 ц/га) районах.

Также в Минской области идут работы по уборке озимого рапса. Они проведены на 39,4 тыс. га, что составляет 42% от общей площади. Намолочено 82,4 тыс. т. с урожайностью 20,9 ц/га. Хорошие результаты показывает Несвижский (36,5 ц/га), Минский (28,5 ц/га), Слуцкий (28,3 ц/га) и Копыльский (28 ц/га) районы.

Уделяют внимание в регионе и заготовке кормов. Второй укос трав проведен на 96% запланированных площадей. Заготовлено 808 тыс. т кормовых единиц травяных кормов, что равно 35% к плану. В расчете на одну условную голову скота это составляет 11,55 ц кормовых единиц.-0-