"Светоприбор" БелТИЗ построит для собственных нужд в Минске современный склад

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Склад готовой продукции унитарного предприятия "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" планируется построить в Минске по ул. Якубовского, 52. Приглашение к участию в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта опубликовано на сайте администрации Фрунзенского района, сообщает БЕЛТА.

УП "Светоприбор", входящее в общественное объединение "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", выполняет работу по социальной защите и реабилитации инвалидов по зрению. Из почти 1,5 тыс. человек, которые трудятся на предприятии, более 800 имеют инвалидность. Но даже при такой высокой социальной нагрузке предприятие имеет неплохую производственную базу и находит варианты для успешной конкуренции, потому что выпускает сертифицированный товар высокого качества. Номенклатура и объемы выпускаемой продукции растут, поэтому назрела необходимость увеличить площади складских помещений, параллельно улучшить логистику и автоматизировать погрузо-разгрузочные работы.

Более современное складское помещение тем более актуально с запуском первого интернет-магазина оптово-розничной торговли продукцией предприятий группы компании ОО "БелТИЗ".

"Свободной территорией для нового строительства предприятие не располагает. Сейчас на его территории в полузамкнутом дворе располагается отдельно стоящее здание арочного склада, в котором невозможно нарастить объем складируемой продукции перед ее отправкой. Полузамкнутый двор образован производственным зданием, в котором изготавливают и собирают электротехническую продукцию", - уточнили на предприятии.

Как раз на месте существующего металлического ангара арочного типа планируется возвести новое здание того же назначения. То есть старый склад предлагается демонтировать, а новый построить с более оптимизированными под нужды предприятия технологическими и архитектурно-строительными решениями. Планируется, что он будет в металлическом каркасе с ограждением из металлического профилированного листа. Проектируемое здание имеет один надземный этаж и предназначен для хранения поддонов с выпускаемой продукцией - с двух сторон от проезда габаритами: 5,25 м шириной, 33 м длиной и высотой 9-11 м. С одного торца запроектирован пандус для въезда.

Общественное обсуждение проходит с 20 июля по 13 августа включительно. Экспозиция проекта размещена в фойе первого этажа здания администрации Фрунзенского района. А на ее сайте можно ознакомиться с презентацией материалов проекта. Записи в журнале регистрации письменных замечаний и предложений принимаются по 3 августа включительно в фойе учреждения, а также их можно направить организатору общественного обсуждения с пометкой "общественное обсуждение" по 13 августа включительно (почтовый адрес: 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 374-41-73, электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by).-0-