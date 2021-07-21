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Парк автомобилей скорой помощи в Бресте обновили более чем на треть

21.07.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году парк автомобилей скорой медицинской помощи обновили более чем на треть. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В ближайшее время на маршруты в городские учреждения здравоохранения выйдут шесть новых автомобилей скорой помощи марки "Рено". Таким образом продолжаем плановое обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи", - написал Александр Рогачук.

Парк автобазы медицинских учреждений Брестского горисполкома в этом году пополнился 12 новыми машинами. В марте прибыли два "Ситроена", в мае - четыре "Форда". В июле к ним добавились шесть "Рено".

"Новые автомобили заменяют старые машины. Учитывая тот факт, что весь городской автопарк скорой помощи насчитывает 33 автомобиля, в этом году он обновился более чем на треть. Тем самым значительно улучшились условия работы бригад скорой помощи", - добавил председатель Брестского горисполкома.-0-

Парк автомобилей скорой помощи в Бресте обновили более чем на треть

Парк автомобилей скорой помощи в Бресте обновили более чем на треть

Фото из Telegram-канала Александра Рогачука

 
Теги: Брест
 
 
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Парк автобазы медицинских учреждений Брестского горисполкома в этом году пополнился 12 новыми машинами. В марте прибыли два "Ситроена", в мае - четыре "Форда". В июле...
 
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