Парк автомобилей скорой помощи в Бресте обновили более чем на треть

Источник материала: БелТА

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году парк автомобилей скорой медицинской помощи обновили более чем на треть. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В ближайшее время на маршруты в городские учреждения здравоохранения выйдут шесть новых автомобилей скорой помощи марки "Рено". Таким образом продолжаем плановое обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи", - написал Александр Рогачук.

Парк автобазы медицинских учреждений Брестского горисполкома в этом году пополнился 12 новыми машинами. В марте прибыли два "Ситроена", в мае - четыре "Форда". В июле к ним добавились шесть "Рено".

"Новые автомобили заменяют старые машины. Учитывая тот факт, что весь городской автопарк скорой помощи насчитывает 33 автомобиля, в этом году он обновился более чем на треть. Тем самым значительно улучшились условия работы бригад скорой помощи", - добавил председатель Брестского горисполкома.-0-









Фото из Telegram-канала Александра Рогачука