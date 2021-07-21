Клубники в Могилевской области заготовлено вдвое больше прошлогодней

Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области этим летом заготовлено 316 т клубники, что более чем в два раза превысило прошлогодние объемы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Могилевского облпотребсоюза Алексей Сиротин.

"Заготовка садовой земляники, или клубники, как ее называют в обиходе, началась с середины июня, - сказал Алексей Сиротин. - Несмотря на то, что сроки сбора ягоды из-за холодного мая сместились, нам удалось получить отличный урожай. Почти половину заготовленной клубники (140 т) мы отправили на экспорт в Россию".

С начала июля кооператоры области начали закупать чернику у населения и субъектов хозяйствования. Основными поставщиками лесной ягоды традиционно стали Глусский, Осиповичский, Кировский и Бобруйский районы. В настоящее время объем заготовок - 150 т, из которых уже экспортировано 100 т. Негативную роль в сборе ягоды сыграли сложные погодные условия и запрет на посещение лесов в связи с пожароопасной обстановкой.

"Из-за жары ягода преимущественно была мелкая, а основную силу стала набирать только сейчас, с установлением комфортного температурного режима, - пояснил начальник отдела заготовок. - В первую очередь это повлияло на закупочные цены. Если еще две недели назад мы закупали ягоду по прошлогодней цене - Br4-4,5 за 1 кг, то сегодня стоимость стала предельно возможной и возросла до Br8. Сейчас заготовка черники продолжается - люди активно сдают излишки собранного".

Могилевский облпотребсоюз также приступил к сбору черной и красной смородины - заготовлено 40 т и 20 т соответственно. Сейчас закупочные цены на ягоду установлены в размере Br1 за 1 кг. Продолжается заготовка плодовоовощной продукции: с начала года кооператоры области уже закупили 660 т огурцов, 550 т томатов и 780 т капусты. По прогнозам, этой осенью цены на овощи и фрукты вырастут по сравнению с уровнем прошлого года, на что также повлияла засуха в первой декаде июля.-0-