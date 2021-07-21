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Детский сад начали строить в Шклове

21.07.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детский сад начали строить по улице Молодежной в Шклове. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор коммунального унитарного дочернего предприятия "Управление капитальным строительством Шкловского района" Дмитрий Романов.

Работы по возведению одноэтажного здания дошкольного учреждения образования начались в конце июня. "Сейчас идет подготовка под устройство фундамента, ведутся земляные работы. Завершить строительство планируем к концу этого года. Своих первых воспитанников новый детский сад сможет принять уже в следующем году", - отметил Дмитрий Романов.

Строительный проект нового детского сада был разработан "Могилевсельстройпроектом". Подрядная организация - частное предприятие "Прометей" города Горки.

"Это будет каркасное здание из газосиликатных блоков. Особенность проекта - детский сад будет полностью работать на электричестве, в том числе и отопление, - отметил директор КУДП УКС Шкловского района. - Садик рассчитан на три группы разного возраста. Будет предусмотрено три детских площадки - для каждой группы своя. Название для садика тоже придумали - он будет "Жемчужинкой".

Улица Молодежная в Шклове - микрорайон достаточно молодой. В перспективе на будущее здесь планируется возведение еще трех многоквартирных жилых домов - сдать хотят еще более 100 квартир. "Район продолжит развиваться, потому детский сад ему необходим. Это позволит сделать проживание здесь более комфортным", - подчеркнул Дмитрий Романов.

Как отметил начальник отдела архитектуры и строительства Шкловского райисполкома Олег Стефанович, место возведения детского сада выбрано не случайно. "Жители улицы Молодежной возят своих детей в близлежащие деревни и агрогородки. Потому и было принято решение о строительстве дошкольного учреждения образования именно здесь", - отметил он.

На данный момент в Шкловском районе функционирует 13 дошкольных учреждений образования, в которых воспитываются более 1 тыс. детей.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Особенность проекта - детский сад будет полностью работать на электричестве, в том числе и отопление, - отметил директор КУДП УКС Шкловского района. - Садик...
 
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