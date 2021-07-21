Источник материала: БелТА

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Священники Гродненской православной епархии, в том числе из монастырей, 21 июля провели молебен на мосту "Восточный" через Неман в Гродно.

Автомобильный мост "Восточный" через Неман и объездную дорогу откроют в Гродно 7 июля. Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составляет около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Уже уложены широкие и комфортные тротуары, велодорожка. Установлены опоры и для контактной сети троллейбуса.-0-

Фото Леонида Щеглова









Восстановительные работы на мосту "Восточный" через Неман в Гродно





























Икона Жировичской Божией Матери