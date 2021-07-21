Выставка спецтехники и ликвидация последствий ДТП - праздник ко Дню пожарной службы пройдет в Могилеве

Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник ко Дню пожарной службы пройдет 23 июля в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Мероприятие будет организовано с 16.00 до 19.00 на открытой площадке возле торгово-развлекательного центра по ул. Первомайской, 57. Организаторы предложат вниманию несколько интерактивных игровых площадок, а также показательные выступления спасателей, выставку пожарной аварийно-спасательной техники и ретро-автомобилей, работу фотозон и аниматоров.

Одним их самых зрелищных моментов праздника станет демонстрация работы подразделений областного управления МЧС. Спасатели наглядно покажут зрителям, как ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия и ведут спасательные работы с применением альпинистских технологий.

Кроме того, ребят и их родителей ждут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, настольные игры по основам безопасности жизнедеятельности (пазлы, крестики-нолики, домино, пятнашки, доббль) и большая зона развлечения с конкурсными испытаниями: "Поиск пострадавшего", "Пожарный баскетбол", "Спасение с высоты", "Одевай-ка", "Отыщи-ка", "Размотай-ка", "Позвони-ка", "Накорми-ка", "Отгадай-ка".

Также в программе праздника - концерт с участием солистов эстрадно-духового оркестра Могилевского областного управления МЧС, работников органов и подразделений МЧС и активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.-0-