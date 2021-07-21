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Опубликован график отключений горячей воды в Минске в августе

21.07.2021 17:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. График отключений горячего водоснабжения в Минске на август опубликован на сайте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Для подготовки тепловых сетей к работе в зимних условиях филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" продолжает поэтапное отключение горячей воды.

Часть потребителей временно лишится удобств с 4 августа. По следующим группам адресов отключения запланированы с 10 и с 17 августа.

Теплоснабжающая организация делает все, чтобы сократить сроки отключения горячего водоснабжения. В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток.

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. Горожан просят при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта немедленно сообщить об этом диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам: 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 373-35-24 или в ближайшие предприятия ЖЭУ.

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП "ЖЭУ".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Часть потребителей временно лишится удобств с 4 августа. По следующим группам адресов отключения запланированы с 10 и с 17 августа.
 
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