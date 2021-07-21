В Березовском районе продан с торгов объект бывшей военной инфраструктуры

Источник материала: БелТА

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неиспользуемое караульное помещение бывшего военного городка ушло с молотка в Березовском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Состоявшиеся 20 июля электронные торги оказались результативными для "Брестоблимущества". Всего комитет выставил на продажу 6 лотов, все - со снижением цены на 80%. Новых владельцев нашли два объекта - коммунальной и республиканской собственности. В обоих случаях его приобрел единственный участник торгов по начальной цене, увеличенной на 5%.

Так, караульное помещение возле агрогородка Селец Березовского района площадью 123,3 кв. м выставлялось за Br1,1 тыс. Объект бывшей военной инфраструктуры приобрела столичная компания. Сооружение может использоваться в предпринимательской деятельности. Земельный участок площадью около 0,04 га предоставлен в аренду сроком на 20 лет.

В ближайшее время будет вовлечен в хозяйственный оборот и бывший клуб в деревне Якша Ивановского района. Цена на здание площадью около 300 кв. м была снижена до Br4,1 тыс. Его купил местный житель.

"Сейчас у нас в продаже находятся 6 объектов бывшего военного городка в Березовском районе, в том числе два выставляются впервые, остальные - за одну базовую величину. Это хранилища, производственный цех, пункт снаряжения, лаборатория. Площадь зданий от 100 до 300 кв. м. Земельные участки, которые предоставляются в аренду на 20 лет, можно использовать для размещения производственных объектов, объектов торговли, общественного питания, оказания услуг. Электронные торги назначены на 10 августа", - уточнили в комитете.

Ближайшие торги "Брестоблимущество" организует 23 июля. На продажу выставлено 5 объектов, все - со снижением цены на 50% и 80%. Так, две бани в Ивацевичском районе можно купить за Br440 и Br500, библиотеку-клуб - за Br2,5 тыс. Два объекта в Пружанском районе - детский сад и школа с мастерскими - оценены почти в 105 тыс. каждый.-0-