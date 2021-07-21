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Лучшую санитарную дружину Минской области определят в Смолевичском районе 23 июля

21.07.2021 17:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе на территории площадки киностудии "Беларусьфильм" 23 июля пройдут областные соревнования санитарных дружин гражданской обороны организаций. В мероприятии примут участие 23 команды, занявшие первые места в районных и Жодинском городском соревнованиях. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Соревнования пройдут в 5 этапов. Первый этап - проверка табельного оснащения санитарной дружины. Второй - работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения, во время которого будут отработаны поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи и погрузка пострадавших на транспорт. Третий - работа санитарной дружины в очаге химического поражения с поиском пораженных и оказанием им первой медицинской помощи. Четвертый - работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания: участники проведут первичный обход, чтобы выявить инфекционных больных и провести их госпитализацию, осуществят отбор проб объектов внешней среды, проведут дезинфекции. Пятый этап - теоретический конкурс.

В этот же день вне зачета участники продемонстрируют творческие способности в исполнении музыкальных номеров, театрализованных постановок, юмористических зарисовок. Конкурсантам и гостям соревнований покажут аварийно-спасательную технику МЧС.

Мероприятие проводится для проверки готовности гражданских формирований медицинской службы гражданской обороны к работе в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.

Торжественное открытие запланировано на 10.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие проводится для проверки готовности гражданских формирований медицинской службы гражданской обороны к работе в условиях чрезвычайных ситуаций...
 
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