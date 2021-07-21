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Отраслевой профсоюз взял на особый контроль стройплощадки Гомельской области

21.07.2021 18:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг стройплощадок позволяет совершенствовать условия труда строителей. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Дмитрий Мурашко по итогам мониторингов стройплощадок региона.

Мониторинги проводятся в рамках месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда безопасности при выполнении строительных работ. Главный технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Виктор Истерин посетил площадки строительства многоэтажки на ул.Набережной в Речице (ОАО "Строительный трест №20") и средней школы в 96-м микрорайоне Гомеля (ОАО "Строительный трест №14").

"Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда на объектах осуществляется, ведутся журналы контроля. Можно с положительной стороны отметить работу в оснащении санитарно-бытовых помещений - наличие холодильников, питьевой воды, аптечек первой медицинской помощи", - отметили в отраслевом профсоюзе.

Также во время мониторинга указали на ряд нарушений требований по охране труда. В частности, применялись деревянные приставные лестницы, не все работники на площадке были в защитных касках, застегнутых на подбородочный ремень. Отметили проверяющие и невыделенные зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные производственные факторы. Ответственные допускали складирование строительных материалов на невыровненных площадках либо хранили инструмент в бытовых помещениях и др.

На месте провели практическое обучение общественных инспекторов по охране труда.

Дмитрий Мурашко на стройплощадке провел встречу с коллективом строительного треста №14. Он подчеркнул, что профсоюзные организации отстаивают интересы работников отрасли. Также он ответил на волнующие строителей вопросы, проблемные из которых взял на личный контроль.

Также администрация ОАО "Строительный трест №14" совместно с Гомельским областным комитетом профсоюза строителей подвели итоги производственной деятельности.

Мониторинги и встречи на объектах продолжатся.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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