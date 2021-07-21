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За антирабической помощью в больницы Минска за полгода обратились почти 1,5 тыс. человек

21.07.2021 18:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с января по июнь 2021 года почти 1,5 тыс. жителей обратились в больницы за антирабической помощью. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии".

"Специалисты санэпидслужбы совместно с различными ведомствами и учреждениями постоянно проводят санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия по ликвидации очагов бешенства. Это позволяет снижать случаи заражения людей этим вирусом. За шесть месяцев текущего года в Минске не зарегистрировано бешенства среди зверей, однако за антирабической помощью в столичные организации здравоохранения после контакта с животными, подозрительными на бешенство, обратилось 1492 человека. Лечебно-профилактическая вакцинация была показана и назначена 68% граждан", - рассказали в центре.

Как отметили в санэпидслужбе, в случае контакта с животным, подозрительным на заболевание бешенством, пострадавший должен обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства или в стационарную организацию здравоохранения к врачу (травматологу, хирургу) для осмотра и местной обработки ран, царапин, ссадин, мест ослюнения. На месте медработник оценит риск возможного заражения вирусом бешенства в зависимости от раны, данных о животном. При необходимости направит в антирабический пункт, закрепленный за территориальной амбулаторно-поликлинической организацией по месту жительства (пребывания), для прохождения курса лечебно-профилактической иммунизации.

В Республике Беларусь более 50% всех случаев бешенства зарегистрировано среди диких животных, доминирующий вид - лисица. Наиболее вероятна передача вируса бешенства среди диких плотоядных животных, формирующих природные очаги бешенства. Домашние животные заражаются после контакта с больными дикими животными.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В случае контакта с животным, подозрительным на заболевание бешенством, пострадавший должен обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства или в...
 
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