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Дорожную разметку нанесут в ночь на 22 июля на 21 участке в Минске

21.07.2021 20:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью на 21 участке в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о развязке пр.Независимости - ул.Острошицкая, пр.Независимости, ул.Городецкой, участке ул.Жилуновича от ОАО "МПЗ" до железнодорожного переезда, ул.Корженевского, ул.Аннаева, ул.Фроликова, ул.Калинина, участке ул.Бехтерева от пер.Бехтерева до ул.Жилуновича, ул.Чернышевского, ул.Кузьмы Чорного, ул.Стариновской, ул.Шугаева, бульваре Мулявина, ул.Будславской, участке ул.Промышленной от МКАД до пер.Промышленного, пер.Промышленном, участке ул.Инженерной от МКАД до ул.Промышленной, ул.Яна Чечота, велопереездах на пересечениях ул.Маяковского с ул.Бородинской и ул.Физкультурной, ул.Ленина с ул.Интернациональной.

В ГАИ рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.
 
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