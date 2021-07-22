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Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского прибудет в Могилев 24 июля

22.07.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского прибудет в Могилев 24 июля. Такая информация размещена на сайте Могилевской епархии, передает БЕЛТА.

"Святыню доставят по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского", - отметили в епархии.

В Могилеве встреча ковчега пройдет 24 июля в 16.30 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. "Поклониться мощам святого можно будет в кафедральном соборе до 26 июля", - подчеркнули в епархии.

После Могилева, 26 июля, ковчег с мощами Александра Невского отправится в Бобруйск и пробудет там до 28 июля. В этот же день святыня будет перенесена в Борисов, а оттуда 30 июля - в Минск.

"Принесение святыни в пределы Белорусского экзархата завершится торжественным крестным ходом в Минске, который будет приурочен к 800-летию благоверного князя Александра Невского", - отметили в Могилевской епархии.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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"Святыню доставят по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского", - отметили в епархии.
 
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